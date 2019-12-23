Совфед попросил правительство приостановить продажу аналогов снюса

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник, 23 декабря, рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.

«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», — рассказал «РИА Новости» глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

По мнению сенатора, норма может вступить в силу уже с 1 января 2020 года. Как он напомнил, ранее законодатели запретили продажу снюсов и жевательного табака, но рынок предложил «новые продукты», среди них никотиносодержащие конфеты, отмечает «Газета.ру».

«При этом популярность у ребят в таких «конфетах» в семь раз выше, чем у взрослых», — объяснил парламентарий. Впереди — зимние каникулы, и надо принимать меры для защиты здоровья подростков, уточнил он.

Оборот никотиносодержащих изделий предлагается приостановить до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

С 1 января на территории Нижегородской области вступит в силу закон, запрещающий продажу, изготовление, приобретение не содержащей табак никотиносодержащей продукции.