Прямой эфир

Совфед попросил правительство приостановить продажу аналогов снюса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник, 23 декабря, рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники
Наркологи предупреждают о возможности летальных исходов

«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», — рассказал «РИА Новости» глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

По мнению сенатора, норма может вступить в силу уже с 1 января 2020 года. Как он напомнил, ранее законодатели запретили продажу снюсов и жевательного табака, но рынок предложил «новые продукты», среди них никотиносодержащие конфеты, отмечает «Газета.ру».

«При этом популярность у ребят в таких «конфетах» в семь раз выше, чем у взрослых», — объяснил парламентарий. Впереди — зимние каникулы, и надо принимать меры для защиты здоровья подростков, уточнил он.

Оборот никотиносодержащих изделий предлагается приостановить до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

С 1 января на территории Нижегородской области вступит в силу закон, запрещающий продажу, изготовление, приобретение не содержащей табак никотиносодержащей продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума рассмотрит поправки о приравнивании электронных сигарет к обычным
Правительство поддержало ограничения на вейпы и кальяны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019