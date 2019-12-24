Коллекционные вина «Крымский мост» поступят в продажу во вторник

Продажи коллекционных вин «Крымский мост» начнутся во вторник, 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отрасли.

Вина предложат фирменные магазины производителей — винодельческих предприятий Крыма и Краснодарского края.

Коллекционные напитки готовили крымский завод шампанских вин «Новый Свет», «Массандра», «Фанагория», «Долина Лефкадия», еще одно вино выпущено под маркой «Шато Тамань».

«Бутылки будут открыты с запуском поездов на полуостров. Серия лимитированная: три кубанских предприятия приготовили по 19 тыс. бутылок каждое, два крымских — 19 тыс. суммарно, что равно протяженности моста — 19 км», — заявили представители отрасли.

Эксперты считают, что акция привлечет внимание к самой отрасли виноделия, которая активно развивается в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Накануне 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.