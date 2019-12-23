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Путин оценил красоту Крымского моста

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время проезда в кабине машиниста поезда по железнодорожной части Крымского моста оценил красоту сооружения. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости».

Теперь железная: по Крымскому мосту пойдут первые поезда
В церемонии открытия ж/д сообщения примет участие Владимир Путин

«Красавец, а не мост», — сказал российский лидер. По его словам, поезд идет значительно мягче, чем на автомобильном переходе Крымского моста.

Как пояснил глава Минтранспорта Евгений Дитрих, сопровождавший в поездке главу государства, это ощущение возникает, так как железнодорожное полотно укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

Также Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым. Кроме того, строители проекта могут быть востребованы еще на трех объектах в стране. В ближайшее время надо построить три больших моста, среди которых — сооружения через Свиягу и Суру, отметил министр.

Ранее в понедельник Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожного моста и железнодорожного. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

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