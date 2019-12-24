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Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» может затянуться на 3–6 месяцев из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Вслед за временной остановкой работ подрядчик — швейцарская компания Allseas вывела свои трубоукладчики из района строительства и расформировывает участвующую в проекте группу судов.

Другие компании продолжают работу. Так, рискующая попасть под санкции итальянская компания Saipem уже практически завершила свою часть строительства — остались только две надземные врезки.

«Они, как ожидается, будут выполнены в ближайшее время», — сказали «Известиям» в пресс-службе Saipem.

Кроме того, из 2460 км газопровода не завершен участок только в 160 км.

Эксперты полагают, что если бы компания Allseas продолжила прокладку трубы, газопровод был бы завершен уже к концу января. Теперь же понадобится 3–6 месяцев, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Специалисты уверены, что у России есть разные варианты выхода из ситуации. Например, вместо швейцарской компании можно привлечь азиатских подрядчиков либо задействовать собственное трубоукладочное судно «Академик Черский».

В то же время часть финансовых потерь можно вернуть за счет компании Allseas.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Для отвода – газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

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