Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

В этом году россияне впервые смогут увидеть новую версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Телеканал «Россия» отреставрировал ленту и в преддверии Нового года покажет ее в Full HD качестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Отмечается, что от классической версии картина будет отличаться более яркими цветами и четкими деталями. Дата и время показа отреставрированного фильма пока не названа.

Фильм «Ирония судьбы» впервые был показан 1 января 1976 года. Сегодня лента является уже традиционной для новогодних праздников.

22 декабря россияне назвали главные источники новогоднего настроения. В первую очередь были названы елки, гирлянды, праздничные украшения, а также фильмы «Ирония судьбы...», «Елки» и тематические передачи.