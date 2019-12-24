«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Швейцарии

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу уфимцев. Победитель был определен по результату овертайма. Решающую шайбу забил Филип Ларсен. Авторами остальных голов в «Салавате Юлаеве» стали Линус Умарк, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов.

У «Ак Барса» отметились Мэтт Фрэттин, Виктор Тихонов и Альберт Яруллин.

Матч прошел в рамках серии выставочных игр KHL World Games.

23 декабря сообщалось, что перед игрой организаторы вместо российского гимна включили «Патриотическую песню» композитора Михаила Глинки. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал инцидент «технической ошибкой».