Глава IIHF извинился за путаницу с гимном России на матче в Давосе

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель принес извинения от лица оргкомитета за ошибку с гимном России в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Давосе. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Фазеля, прозвучавшая вместо российского гимна «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки перед матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом», была связана с технической ошибкой.

Агентство сообщает, что после инцидента болельщики российских команд исполнили национальный гимн без музыки.

«Патриотическая песня» была гимном России в 1991-2000 годах.

15 декабря, на Кубке Первого канала по хоккею в Москве перед игрой сборных Чехии и Швеции организаторы вместо чешского включили гимн Казахстана.