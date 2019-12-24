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МИД Венесуэлы обвинил спецслужбы Боливии в «осаде» посольства Мексики

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Фото: Global Look Press/Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com
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Венесуэла осуждает присутствие сотрудников спецслужбы Боливии у дипведомства Мексики в Ла-Пасе и считает подобные действия «полицейской осадой». Об этом в понедельник, 23 декабря, написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Он также напомнил, что неприкосновенность дипломатических представительств предусмотрена Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В свою очередь, МИД Мексики также призвал власти Боливии соблюдать «неприкосновенность дипломатической собственности», указав на «чрезмерное присутствие боливийских сотрудников спецслужб и служб безопасности».

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику и получил там политическое убежище, после того как 10 ноября объявил о своей отставке. Решение об уходе с поста он принял после многочисленных акций протеста, которые были вызваны критикой со стороны боливийской оппозиции и Организации американских государств процесса голосования на президентских выборах страны, проведенных 25 октября.

После того как Моралес покинул Боливию, полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

15 декабря Аньес объявила о намерении выписать ордер на арест Эво Моралеса за неуважение конституции страны, а также за «подстрекательство к мятежу и терроризму».

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