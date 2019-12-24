Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Четверо оперативников Службы безопасности Украины были обнаружены мертвыми в Закарпатье вблизи украинско-венгерской границы. Об этом 23 декабря со ссылкой на источник в СБУ сообщает «Страна.ua».

По данным издания, опергруппа состояла из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы.

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.

Вдоль этой части госграницы злоумышленники построили множества частных домов, которые и используют для контрабанды.

В результате утечки информации о прибытии силовиков офицеры были пойманы контрабандистами и убиты выстрелами в головы, пишет издание. Отмечается, что на телах сотрудников СБУ обнаружены следы пыток.

СБУ официально не подтверждают гибель своих сотрудников в Закарпатье.

14 декабря в Верховной раде заявили, что трое фигурантов из пяти по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками СБУ.