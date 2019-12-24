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В Петербурге водитель устроил драку со стрельбой и прокатил пешехода на капоте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге водитель устроил драку со стрельбой и прокатил пешехода на капоте. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило издание «Фонтанка».

Отмечается, что 23-летний водитель на иномарке задел двух мужчин на пешеходном переходе, после чего между ними произошла словесная перепалка.

Молодой человек ударил одного оппонента в лицо, а затем вытащил охолощенный пистолет и открыл стрельбу.

Когда нарушитель попытался скрыться на автомобиле, третий потерпевший оказался на его капоте.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

15 ноября стало известно, что полиция Санкт-Петербурга совместно с УФСБ задержала пятерых подростков, угрожавших иностранцу в парке «Екатерингоф» и требовавших от него покинуть страну.

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