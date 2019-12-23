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Упавший в Неву в Санкт-Петербурге бетоновоз достали из реки

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Фото: 78.ru
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Бетономешалку, которая утром в понедельник, 23 декабря, после ДТП на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга упала в Неву, достали из реки. Судьба водителя автомобиля неизвестна.

Спецтехнику достали из воды с помощью специального 130-тонного крана, кадры подъема опубликовал телеканал «78». По его данным, для подъема бетономешалки водолазы спустились в воду и продели под кузовом специальные широкие стропы.

ДТП с участием бетоновоза произошло около 4:15 возле дома № 16 по Октябрьской набережной в Невском районе.

Автомобиль врезался в здание киновии (общежития) Александро-Невской лавры, столкнулся с Volkswagen Polo и съехал в Неву.

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