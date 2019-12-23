Южный обход Рязани начнут строить в следующем году

В 2020 году начнется строительство первой очереди Южного обхода города Рязани. Глава региона Николай Любимов отметил, что специалисты разрабатывают проект.

Новая дорога должна помочь разгрузить центр столицы Рязанской области. Также инженеры работают над продолжением Северного обхода. По словам Любимова, два бизнесмена готовы инвестировать в этот объект, сообщает РИА «7 новостей». Что касается создания дублера для Московского шоссе, то по этому вопросу ведутся «бумажные» и земельные процедуры.

Напомним, в Рязани с 25 ноября по 2 декабря дорожники выполнили ямочный ремонт. Речь идет о следующих улицах: Магистральная, Березовая, Советской Армии, Сережина Гора, Ломоносова, Дягилевская, проезд Бабушкина, поселок Карцево.