Восемь дорожных участком отремонтировали в Рязани за неделю

В Рязани с 25 ноября по 2 декабря специалисты провели ямочный дорожный ремонт. Об этом сообщает сайт городской администрации.

За неделю дорожники заделали ямы на улицах Магистральная, Березовая, Советской Армии, Сережина Гора, Ломоносова, Дягилевская, проезд Бабушкина, поселок Карцево. Общая площадь отремонтированных участков составила 419 кв. м, пишет РИА «7инфо».

С начала 2019 года в городе провели ямочный ремонт на 199 улицах. Площадь ремонтируемых участком составила 39 тыс. кв. м.

В конце августа сообщалось, что в Рязани отремонтировали подъездные дороги к школам и детским садам. Также проводился ямочный ремонт.