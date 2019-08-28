Подъезды к 17 школам отремонтировали в Рязани

В Рязани к началу учебного года приводят в нормативное состояние все подъездные дороги к школам и детским садам. И.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров проверил ход работ во вторник, 27 августа.

Как сообщает сайт городской администрации, были отремонтированы подъезды к 17 школам и дороги, ведущие к 13 школам. На завершающей стадии находится ремонт дороги у гимназии № 5, пишет РИА «7инфо».

Также был проведен ремонт дорог, ведущих к десяти детским садам. Ямы заделаны на маршрутах к четырем школам.

В городе продолжается нанесение разметки на переходах и установка дорожных знаков «Пешеходный переход».

Бурмистров подчеркнул, что к началу учебного года все подъездные дороги к образовательным учреждениям должны быть приведены в порядок.