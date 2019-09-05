Выделенные полосы для общественного транспорта сделают в Рязани

В Рязани заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий осмотрел улицы после ремонта. Он рассказал журналистам, что до конца 2019 года в городе появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

«По Первомайскому проспекту была следующая проблема. Из-за припаркованных автомобилей четырехполосные дороги превращались в трехполосные. Убирая машины, мы создаем выделенные линии только для общественного транспорта. Вопрос уже обсудили и готовы к реализации», – сообщил Беленецкий.

Как передает РИА «7 новостей», полосы будут выделены от площади Ленина до поворота на район Приокский. По словам Евгения Беленецкого, после этого пассажиры смогут добираться на общественном транспорте быстрее.

Ранее стало известно, что в Рязани на благоустройство общественных территорий планируют направить 200 млн рублей. Эти средства потратят на улицы Кольцова, ЦПКиО, скверы имени Скобелева и возле кинотеатра «Октябрь», площадь Ленина, Новопавловскую рощу, парк имени Гагарина и другие места отдыха.