Сенат США поставил условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России. Обновленный текст документа был опубликован на сайте конгресса 23 декабря.

Согласно поправкам Грэма–Менендеса, введение санкций против России становится возможным по двум причинам: «вмешательство во внутреннюю политику США» и «агрессия против Украины». В первом случае разведка и Госдепартамент в 90-дневный срок с момента подписания законопроекта должны будут доказать факт вмешательства во внутреннюю политику США. Снятие санкций станет возможным в том случае, если разведка и Госдеп представят доказательства отсутствия вмешательства.

Аналогичный порядок предусмотрен и во втором случае. Если в течение 45 дней после подписания документа Госдепартамент и разведка представят доказательства участия России в военных действиях Украины и их поддержки. В дальнейшем указанные ведомства должны будут представлять в сенат аналогичные доклады каждые 90 дней.

Еще один новый раздел документа называется «Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории США и стран — участниц НАТО». Согласно ему директор национальной разведки в сотрудничестве с властями стран альянса в течение 90 дней «после предполагаемого убийства властями Российской Федерации» должен предоставить сенату доклад, доказывающий или опровергающий участие России в преступлении.

В случае если будут предоставлены «убедительные доказательства» причастности Москвы к убийству, президент США будет обязан ввести санкции в соответствии с актом Магнитского. Также авторы указали, что Россия наложила вето на 12 проектов резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии, и предложили обязать Госдеп отчитаться о мерах, предпринимаемых Вашингтоном, чтобы противостоять действиям в СБ ООН.

Другой новый раздел обязывает Нацразведку совместно с Госдепом и Пентагоном подготовить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним структурах. К ним сенаторы отнесли «группу Вагнер». Также в докладе должна быть установлена ее причастность к убийству российских журналистов в ЦАР в июле 2018 года.

Также в статье появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны покупать оборонные технологии, несовместимые с системой альянса. Эта часть документа не предполагает введения санкций в отношении Турции после приобретения российских систем ПВО С-400.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предполагающий ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».