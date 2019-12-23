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Оператор допустил увеличение числа поездов в Крым при высоком спросе

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Частота рейсов поездов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга может быть увеличена при наличии спроса. Об этом заявил оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым — компания «Гранд сервис экспресс».

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Как рассказал 23 декабря ТАСС гендиректор компании Александр Ганов, в настоящее время отмечен очень высокий спрос на январские праздники. Далее спрос падает, билеты уже продаются не так активно.

«Мы учитывали это: зимние и весенние месяцы — это затишье для перевозок. Акцент будем делать на летний сезон, конечно», — добавил топ-менеджер. В будущем он допустил появление программы лояльности для пассажиров.

В понедельник с участием президента России Владимира Путина была открыта железнодорожная часть Крымского моста. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь вышел с Московского вокзала. В пути будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь прибудет 25 декабря в 09:25 мск.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожного моста и железнодорожного. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

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