Крепкая поддержка: СФ единогласно одобрил закон о виноделии

Закон о виноградарстве и виноделии получил единогласное одобрение Совета Федерации. Это базовый документ, который призван возродить отрасль, поддержать отечественных производителей и защитить потребителей от некачественных напитков. Как заявил президент Владимир Путин в понедельник на встрече с общественностью, сейчас так называемые виноматериалы в Россию «танкерами завозят, а здесь просто по бутылкам разливают». В этих условиях нашим виноделам крайне сложно выдержать конкуренцию. Теперь ситуация кардинально изменится.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что появление единого закона позволит насытить рынок качественным отечественным вином.

— Мы возвращаем России историческую отрасль, которой мы всегда гордились и, уверена, еще больше будем гордиться, — подчеркнула она. — Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это вино, созданное на основе отечественного винограда, а это винный напиток, который разведен с водой, сахар добавлен и ароматизаторы.

Благодаря новому закону на государственном уровне впервые закреплено понятие «российское вино» — то есть созданное исключительно из винограда, который выращен в нашей стране. Четкое определение благородного напитка позволит вытеснить с рынка фальсифицированную продукцию. Отечественное вино будет специально выделено на магазинных полках, а на этикетках начнут указывать информацию о сорте винограда, месте происхождения и годе урожая. С 2023 года будет введен запрет на импортное сырье, речь в том числе идет о так называемом балке — дешевом виноматериале, как правило, крайне низкого качества.

Госдума одобрила законопроект о виноградарстве и виноделии во втором и третьем чтениях 19 декабря. Документ вступит в силу через полгода после официальной публикации, то есть летом 2020-го.

23 декабря важность принятого закона обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с общественностью по вопросам сельского хозяйства. Директор винодельческого предприятия «Фанагория» Петр Романишин сказал, что документ в целом устраивает отечественных производителей, так как в нем «прописаны правила игры», благородный напиток отделен от фальсификата. Кроме того, дополнительно закреплены понятия вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

— Для наших производителей [это] ключевой вопрос, насколько я понимаю, потому что виноматериалы так называемые танкерами завозят, а здесь просто по бутылкам разливают, и всё. Тогда нашим производителям винограда и вина становится конкурировать практически невозможно, — сказал Владимир Путин.

Глава государства также пообещал обсудить вопрос снижения ввозных пошлин на российские вина при их поставках в Китай. Кроме того, планируется рассмотреть возможность введения налоговых стимулов при использовании земель сельхозназначения.

— Сейчас мы наблюдаем, что те земли, где были советские виноградники, вырублены и зачастую приватизированы. И за 15 лет бурьян, и больше ничего, — отметил Петр Романишин.

Господдержка отрасли позволит расширить площади виноградников в стране с 95 тыс. до 200 тыс. га и насытить рынок российским вином высокого качества. Как пояснял «Известиям» гендиректор завода шампанских вин «Новый свет» Алексей Пугачёв, виноградники — это и занятость в сельском хозяйстве, вдобавок к их оборудованию подключится и промышленность. Новый закон — концептуальный, с его появлением станет выгодно производить напитки из сырья, выращенного именно в России, рассказывала заместитель генерального директора «Массандры» Елена Коновалова. Для производителей принятие этого документа — событие, «признание отрасли на уровне государства», отмечала гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук.

Закон о виноградарстве и виноделии можно назвать документом трудной судьбы — чтобы принять его, России понадобилось 30 лет, рассказывал «Известиям» председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв. Сейчас, по оценкам организации, доля отечественных напитков на магазинных полках составляет 40%, хотя еще 4–5 лет назад она достигала 75%. Более того, лишь треть тихих российских вин производится из отечественного сырья. Новый закон станет сигналом для инвесторов — государство поддерживает отрасль, а значит, вырастут и частные вложения в ее развитие.