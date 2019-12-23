В Минкомсвязи подвели итоги учений по обеспечению устойчивой работы Рунета

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что учения по обеспечению устойчивости Рунета показали готовность государственных органов и операторов связи результативно реагировать на возможные угрозы. Об этом сообщает «РИА Новости» 23 декабря.

«Итоги учений показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в РФ», — рассказал Соколов журналистам.

Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались 23 декабря.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, что благодаря реализации законопроекта страну нельзя будет «отрезать» от мирового интернета, и добавил, что закрывать видеохостинг YouTube никто не планирует.

Ранее, 1 ноября, вступил в силу так называемый закон о суверенном интернете, необходимый для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал про закон о суверенном интернете. Глава государства отметил, что закон не направлен на ограничения, его главная задача заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу Сети.