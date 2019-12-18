Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm

Доступ к популярному торрент-порталу LostFilm был ограничен по решению суда из-за жалобы американского киноконцерна Warner Bros. Об этом 18 декабря «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со ст. 15.6 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в сообщении.

Доступ к сайту был ограничен на постоянной основе, отмечает «Газета.ру».

Согласно данным Мосгорсуда, иск Warner Bros. касался защиты права на сериал «Супергерл». Также по решению суда должен быть ограничен доступ к сайтам hdkinozor.ru, tractor.in, retre.org и turboserial.net.

Согласно российскому законодательству блокировке на постоянной основе подлежат ресурсы, неоднократно и неправомерно размещавшие информацию, содержащую объекты авторских или смежных прав, отмечает агентство.

В июне сообщалось, что в Роскомнадзоре задумались о создании системы контроля за онлайн-кинотеатрами. Тогда «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) подвел итоги конкурса на разработку автоматизированной системы мониторинга контента онлайн-кинотеатров стоимостью 1,5 млн рублей.

Отмечалось, что система поможет контролировать видеосервисы на предмет исполнения требований законодательства: не допускать к трансляциям контент, содержащий призывы к терроризму, экстремистские материалы, информацию о способах самоубийства, мат, пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости.

8 мая Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Имя розы».