«Я вдохновляюсь Алиной Загитовой»

Матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Александрой Горячкиной пройдет в начале 2020 года в Китае и России. Первая часть будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 15 по 25 января. У 21-летней уроженки Орска есть шансы вернуть шахматную корону в Россию впервые с 2008 года, когда чемпионство завоевала Александра Костенюк.

В интервью «Известиям» Александра Горячкина рассказала о подготовке к матчу, равнении на Алину Загитову, отказе от применения витаминов и итогах 2019 года.

— Как изменилась ваша жизнь после победы в турнире претенденток – 2019 в Казани?

— Честно, все мои человеческие планы были поставлены на паузу. Теперь я живу одной мыслью — матчем за шахматную корону. С турниров еду на сборы, со сборов — на турниры, между делом еще успеваю посещать мероприятия для медиа и спонсоров. Не очень просто было привыкнуть к тому, что жизнь настолько ускорилась, но я справляюсь.

Не могу сказать, что это какой-то шок для меня, но стресс определенный есть. Все-таки при принятии решений я привыкла взвешивать все за и против. Сейчас я просто делаю.

— Тот факт, что вы так востребованы, говорит о популярности шахмат?

— Мне кажется, после смены руководства в ФИДЕ ситуация заметно улучшилась. Увеличились призовые, шахматы стали более медийными. Понятно, что пока рано сравнивать популярность шахмат и футбола, но мы движемся в правильном направлении.

— Последний раз мы с вами общались после того, как вы заняли третье место на чемпионате мира – 2018 по рапиду. Тогда вы сказали, что на два месяца практически отказались от тренировок и начали давать результат. В 2019-м ваш метод подготовки не изменился?

— Тогда я говорила про быстрые шахматы, но первый же турнир по классике в 2019 году показал, что это провальный метод. Нужно много тренироваться, серьезно готовиться к каждому турниру.

— Как вы предпочитаете поддерживать физическую форму: спортзал, игровые виды спорта, занятия йогой?

— У меня много физической активности, но мне не очень удобно сейчас об этом говорить. Возможно, после матча я расскажу о моем секретном способе подготовки.

— Это традиционный вид спорта?

— Скорее нетрадиционный.

— Что изменилось в 2019 году в игре Цзюй Вэньцзюнь?

— Сложно сказать. Этот год она посвятила подготовке к нашему матчу. Поэтому китаянка не показывает все свои наработки, возможно, где-то не играла в полную силу. Всё лучшее как она, так и я приберегли на очный матч.

— Какие у нее слабые стороны? И есть ли они вообще?

— Слабости есть, все мы люди, и каждый ошибается. У меня есть мысли по поводу ее уязвимых мест, но я не буду их озвучивать. Все-таки до матча еще две недели, и за это время можно что-то исправить.

— Матч за шахматную корону пройдет в двух странах — это скорее плюс или минус?

— Для меня это первый опыт, мне не с чем сравнивать. Одно могу сказать: мне будет тяжело из-за непривычной разницы во времени. К тому же домашнюю часть матча я буду играть не в центральной части России, как привыкла, а во Владивостоке. Там другая специфика.

— А когда вы вылетаете в Китай?

— Встречу Новый год с семьей и 1 января полечу в Шанхай. Матч начинается 4 января, надеюсь, мне хватит пары дней для акклиматизации. Все-таки у меня молодой организм.

— Кто полетит с вами?

— Как и на турнире претенденток – 2019 в Казани, со мной поедут папа и сестра. Будут настраивать и вдохновлять меня.

— Кто из партнеров по сборной после турнира претенденток – 2019 поздравил вас самым оригинальным способом?

— Саша Костенюк поздравила меня еще во время турнира. Она написала мне сообщение в Instagram, когда мы уже провели с ней обе партии. Я увидела это после окончания турнира претенденток, но всё равно была немного шокирована ее уверенностью в моих силах.

— Принимаете ли вы какие-то витамины, чтобы повысить мозговую активность?

— Нет, я опасаюсь любых медикаментов, в том числе и витаминов. Мы сдаем допинг-пробы, как и представители других видов спорта. Ориентируемся на список запрещенных препаратов Международного антидопингового агенства (WADA). Поэтому я стараюсь вообще ничего не принимать. В шахматах в любом случае ничего не поможет.

— Есть ли в мире спорта человек, на которого вы равняетесь?

— Я очень вдохновляюсь Алиной Загитовой. Это молодая спортсменка, достигшая всего в фигурном катании, очень конкурентном виде спорта. При этом она гармонично смотрится во всех видах деятельности. Будь то мероприятия с чиновниками, гламурные вечеринки, открытия матчей, телешоу… Не каждый так сможет, и этот пример очень важен для меня.