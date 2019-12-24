Урал-мат: каковы шансы наших гроссмейстеров на турнире претендентов

Три из восьми участников турнира претендентов-2020 будут представлять Россию, сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Александр Грищук и Ян Непомнящий отобрались на престижнейший старт, заняв первое и второе место в серии Гран-при ФИДЕ, Кирилл Алексеенко получил wild card (специальное приглашение от организаторов). Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Победитель сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Помимо трех россиян, в турнире претендентов также выступят Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Аниш Гири (Голландия).

Без отдыха

2019 год стал лучшим в карьере Яна Непомнящего. Он закрепился в первой десятке рейтинга ФИДЕ, удачно выступил на нескольких крупных турнирах и показал блестящую игру в серии Гран-при ФИДЕ. 29-летний гроссмейстер выиграл этапы в Москве и Иерусалиме.

Причем в Израиле, после неудачи на этапе в Гамбурге, Непомнящего устраивала только победа. В 1/8 финала Ян был близок к поражению от 51-летнего Бориса Гельфанда, но чудом смог спасти ситуацию и выйти в четвертьфинал. После этого он справился с американцем Уэсли Со и французом Максимом Вашье-Лагравом. Соперником Непомнящего по финалу стал 20-летний Вэй И. В четвертьфинале китаец остановил продвижение Сергея Карякина, а затем справился с чехом Давидом Наварой, но на финал сил у него уже не осталось. Первую партию Непомнящий выиграл черными фигурами на 96-м ходу. Во второй китаец был вынужден согласиться на ничью уже после 26-го хода.

Таким образом, Ян Непомнящий впервые в карьере отобрался на турнир претендентов.

— Это очень важный момент в моей карьере, — рассказал Ян Непомнящий. — Борьба всё еще продолжается, и это немного трудно, потому что я устал, и, вероятно, не будет никакого отдыха, так как нужно уже начинать готовиться к турниру претендентов. Если я хочу получить шансы на победу в Екатеринбурге, мне надо будет играть лучше, чем в серии Гран-при.

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что у Непомнящего самые высокие шансы среди россиян выиграть турнир претендентов.

— При этом его нельзя назвать фаворитом турнира претендентов. В первую очередь это Фабиано Каруана и Дин Лижэнь, — подчеркнул Анатолий Карпов в разговоре с «Известиями».

Третья попытка Грищука

Александр Грищук сыграет на турнире претендентов в третий раз за свою карьеру. В Лондоне-2013 и Берлине-2018 он занимал шестое место из восьми. В первом случае россиянин опередил украинца Василия Иванчука и азербайджанца Теймура Раджабова, во втором — американца Уэсли Со и армянина Левона Ароняна.

В 2020 году у 36-летнего Грищука гораздо больше шансов стать претендентом на шахматную корону. Александр находится в отличной форме, о чем говорят его стабильные результаты в серии Гран-при ФИДЕ: в Москве он дошел до финала и уступил Непомнящему, в Риге достиг полуфинала, а в Гамбурге стал победителем. Грищук идет на пятом месте в рейтинге ФИДЕ на 1 декабря — это высший результат среди россиян.

— Своей стабильной и яркой игрой на протяжении долгого времени Александр Грищук заслужил право сыграть матч за шахматную корону, — заявил «Известиям» чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. — Я бы хотел, чтобы именно Саша выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге. Если он сохранит ту форму, которая была у него в конце 2019 года, ему это вполне по силам.

Сергей Карякин участвовал в трех турнирах претендентов. В Ханты-Мансийске-2014 он уступил только Вишванатану Ананду, в Москве-2016 занял первое место и получил право сыграть с Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке, в Берлине-2018 он был третьим, хотя лидировал за два тура до финиша. В Екатеринбург-2020 Сергей не отобрался.

— Основные мои успехи в 2019 году были в блице, — пояснил Сергей Карякин. — Я удачно выступил на турнирах в Москве, Бухаресте и Сент-Луисе, и сейчас занимаю третье место в рейтинге по быстрым шахматам. В «классике» год был беднее, много неудачных партий, но я рад быть частью сборной России, выигравшей командный чемпионат мира-2019.

Домашний бонус

После победы Непомнящего в Иерусалиме единственным россиянином, претендующим на wild card от Екатеринбурга, стал Кирилл Алексеенко. Он занял третье место на турнире «Большая швейцарка» на Острове Мэн и в 22 года дебютирует на турнире претендентов. Алексеенко — победитель чемпионата мира среди юношей (до 14 лет), многократный победитель Мемориала Михаила Чигорина. В рейтинге ФИДЕ гроссмейстер пока идет на скромном 37-м месте.

— Алексеенко — большой талант, и в Екатеринбурге у него будет возможность проявить себя, — заявил Анатолий Карпов. — О его возможной победе говорить, конечно, не приходится, но опыт гроссмейстер получит великолепный. Думаю, если он попадет в топ-5, это будет успех.

В Екатеринбурге участники сыграют в два круга. В случае равенства очков, при определении победителя главным критерием станут результаты личных встреч, количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков противников, с которыми он сыграл вничью).