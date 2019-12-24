ФКБС-контроль: в правительстве назвали критерии отбора покупателей активов ЦБ

В правительстве определились с критериями допуска инвесторов к приобретению банков, прошедших санацию и принадлежащих ЦБ . Как рассказал «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев, во-первых, потенциальный покупатель должен будет гарантировать кредитной организации финансовую устойчивость. Во-вторых, обеспечить повышение ее рентабельности . На активы регулятора главным образом будут претендовать инвесторы из-за рубежа: в частности, из арабских стран или Китая, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В ЦБ заверили, что иностранцы будут допущены к торгам наравне с российскими покупателями.

Искусный отбор

В правительстве призывают ЦБ как можно оперативнее продать банки, прошедшие санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Хотя для потенциальных инвесторов и будут предусмотрены фильтры, заявил Алексей Моисеев. Такая позиция, по его словам, была сформулирована на последнем заседании Национального совета по обеспечению финансовой стабильности (в него входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, их заместители, помощник президента Андрей Белоусов и ряд других чиновников).

Алексей Моисеев допустил, что цена продажи не позволит в полной мере возместить расходы на санацию. По его словам, разница между объемом полученных за банки средств и затратами на их оздоровление будет зависеть от рыночных условий.

Ранее в декабре Госдума одобрила в третьем чтении поправки в законы «О центральном банке» и «О банкротстве», которые должны расширить возможности ЦБ по продаже санируемых активов. Они позволяют реализовывать банки из ФКБС по частям и по цене меньше потраченных на оздоровление средств. По действующему законодательству регулятор может предложить покупателям не менее 75% акций организации.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это не значит, что нужно продавать, например, «Открытие» себе в ущерб. Сначала надо испробовать все возможности максимальной компенсации расходов. Так или иначе, отбор инвесторов будет осуществляться по двум критериям . Во-первых, будут учитываться их возможности повышать рентабельность бизнеса, а во-вторых — способность обеспечить финансовую устойчивость банков, — заявил Алексей Моисеев.

Источник «Известий» в Минфине сказал, что в правительстве также обсуждали другой формат продажи банков ЦБ, в частности, «Открытия»: через их включение в планы приватизации и реализацию в рамках этого механизма. Алексей Моисеев эту информацию не подтвердил. Он сказал, что приватизация предусматривает продажу федерального имущества, а банки из ФКБС в него не входят.

Пакет нужен?

«Известия» попросили ЦБ прокомментировать минимально возможную долю, цену и сроки реализации банков, а также критерии отбора инвесторов. В пресс-службе регулятора заявили, что пакет на продажу будет определяться исходя из качества актива и анализа спроса . В случае проведения торгов либо конкурса цену определит рынок. Минимально возможный уровень назначит совет директоров Банка России с учетом размера капитала на дату реализации и оценки, проведенной независимым аудитором.

Относительно сроков продажи в регуляторе сообщили, что в 2020 году планируется продать как минимум контроль над Азиатско-Тихоокеанским банком, а в 2021-м — миноритарную долю в «Открытии» . К инвесторам может предъявляться ряд требований, в том числе исходя из формы продажи доли в санируемых банках, подытожили в пресс-службе ЦБ.

Из российских инвесторов вряд ли кто-либо проявит заинтересованность в покупке кредитных организаций, прошедших санацию ЦБ, уверена председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Теоретически, это могут быть госбанки, но такой вариант вряд ли понравится регулятору и правительству, поскольку предполагается, что покупатель должен быть частным. Скорее всего, на активы Банка России будут претендовать зарубежные инвесторы: главным образом из Китая и арабских стран, например, Катара или Бахрейна.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, для них это будет интересно лишь в том случае, если ЦБ сделает значительную скидку: кредитные организации из ФКБС привлекательны прежде всего своей социальной значимостью, а уже потом возможными прибылями. Поэтому инвесторы будут заходить в актив лишь с целью укрепить свое влияние на российском рынке в целом.

В регуляторе на вопрос о том, предусматриваются ли какие-либо ограничения для возможных покупателей из-за рубежа заявили, что никаких предпочтений или дискриминации по «паспорту» не будет.

Интерес к банкам ЦБ могут проявлять также крупные российские промышленные корпорации, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Однако они также будут готовы вкладывать только при условии существенного понижения регулятором цены. Кроме этого, для частных инвесторов принципиальной будет господдержка покупаемых банков — в той или иной форме. В частности, готовы ли будут госструктуры размещать там деньги на депозитах, уточнил эксперт. Прибыльность кредитного сектора растет в последние годы, однако главным образом за счёт госбанков: у них низкая стоимость фондирования.