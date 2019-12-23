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Власти Украины осудили открытие железной дороги через Керченский пролив

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 декабря на сайте представительства.

Также представительство осудило визит президента России Владимира Путина на территорию Крыма и подчеркнуло, что никакие действия Москвы не смогут изменить статус полуострова, закрепленный в конституции Украины и его международно-признанный статус.

«Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив. Глава государства проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

«Крымский мост» состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

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