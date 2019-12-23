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Глава Краснодарского края рассказал о запуске электричек в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что вопрос запуска пассажирских электричек между регионом и Крымом в настоящий момент прорабатывается. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС.

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«Важнейший момент — пассажирское железнодорожное сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Мы стали еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта. Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов», — сказал он.

Кондратьев добавил, что с открытием Крымского моста Краснодарский край можно называть одним из главных транзитных регионов страны, а эффект от его строительства регион уже ощущает. По словам губернатора, ожидается увеличение пропускной способности железных дорог к морским портам до 154 пар поездов, а объем грузоперевозок превысит 125 млн т в год.

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

«Крымский мост» состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

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