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Более 8 тыс. деревьев высадят в Тюмени в 2020 году

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В Тюмени в следующем году планируют высадить свыше 8 тыс. деревьев. Подрядчики должны будут заняться не только посадкой, но и уходом за зелеными насаждениями, сообщает городская администрация.

Как рассказал глава департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, в этом году в городе высадили более 8,5 тыс. деревьев. Озеленительные работы провели в скверах и парках, вдоль улиц и магистралей, на территориях соцучреждений и во дворах, пишет портал «Наш город».

В следующем году высадку деревьев не будут проводить в местах прокладки инженерных сетей. При работах учтут мнение профессионального сообщества озеленителей города, а также разнообразие видов на местах, где ранее спилили сухостойные и аварийные деревья.

По словам Тегенцева, горожане могут принять участие в разработке плана озеленения и благоустройства на 2020 год на портале «Тюмень — наш дом».

20 декабря сообщалось, что в Тюмени на левом берегу реки Туры планируют построить стационарную сцену и превратить набережную в амфитеатр.

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