Замороженное на четыре года строительство детсада возобновят в Тюмени

В Тюмени заключили договор на строительство детского сада в микрорайоне Суходолье. Здание простояло в замороженном состоянии около четырех лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, заключен контракт на строительство. Ввод объект в эксплуатацию запланирован на 2020 год, уточняет ИА «Ура.ру».

Детский сад в Суходолье начали строить в 2015 году. По информации агентства, подрядчик сдал дома в жилом комплексе и бросил работы по строительству детского сада, объяснив это недостатком финансирования. Готовность объекта тогда составила 40%.

В 2018 году губернатора Тюменской области Александр Моор пообещал, что детский сад введут в эксплуатацию в 2020 году.

В середине ноября сообщалось, что в Тюмени идет строительство первого в регионе яслеграда. Сейчас работы находятся в финальной стадии. Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы.