Льготные места появятся в частных детсадах в Карелии

Карелия получила более 8,6 млн рублей на оплату услуг частных детских садов. На эти средства удастся создать 70 мест для детей.

Принять участие в программе могут только лицензированные детские сады. Проект допускает как открытие нового частного детсада, так и создание мест в уже существующем учреждении. На каждое место будет выделено 123 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Для родителей места в таких группах будут обходиться не дороже, чем в муниципальном детском саду.

Всего в следующем году власти республики намерены создать свыше 1,2 тыс. дополнительных мест в детских садах. В 2021 году планируется открытие частного детского сада в Петрозаводске.