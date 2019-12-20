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Набережную в Тюмени предложили превратить в амфитеатр

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В Тюмени на левом берегу реки Туры планируют построить стационарную сцену и превратить набережную в амфитеатр. С таким предложением выступили жители и гости города,

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО), такая идея появилась после большого концерта, который прошел в честь юбилея Тюменской области. Сами тюменцы отмечают, что им очень понравилось выступление, пишет портал «Наш город».

По словам генерального директора ТКТО Надежды Казначеевой, идею поддержала замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Чиновник рассказала, что предложению будет одобрено и на набережной действительно построят сцену.

Ранее в декабре сообщалось, что в Тюмени при благоустройстве Заречного парка планируют построить дамбу и причал. Дамба будет находиться на левобережной пойме Туры и выполнять защитную противопаводковую функцию

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