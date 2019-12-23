Каждый шестой россиянин будет работать в новогодние каникулы

Работать в новогодние праздники будет каждый шестой россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте сервиса по поиску работы Suprejob.

Чаще всего в новогодние каникулы будут работать мужчины (18%). Больше всего тех, кто соглашается на работу в праздники, среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц (19%).

Более трети россиян проведут каникулы дома. Самым популярным времяпрепровождением у них станет общение с семьей и полноценный сон. 22% еще не определились со своими планами на каникулы. 9% опрошенных хотят поехать на новогодние праздники в гости, 5% — отдохнуть на даче, пишет «Газета.ру». 4% собираются отправиться в путешествие по России, 1% планируют отдохнуть на новогодних каникулах за границей.

Опрос проводился 13–15 декабря в 417 населенных пунктах среди экономически активного населения России старше 18 лет.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», 63% россиян будут встречать Новый год в кругу семьи.