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Более 80 музеев Москвы сделают бесплатный вход в новогодние праздники

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Более 80 музеев Москвы откроют двери для всех желающих в новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Музей-заповедник «Коломенское» откроет для бесплатного посещения тематическую выставку «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения» и расскажет о традициях украшения елки в конце XIX – начале XX века. На выставке будут представлены старинные игрушки и подарки.

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Экспозиция «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца» в музее-заповеднике «Царицыно» представит подарки поколений династии Романовых в период с 80-х годов XVIII века до 1917 года.

Выставку ТЕАТР.RUS в Новом Манеже, посвященную истории театрального искусства, можно будет бесплатно посетить до 8 января. Также всех желающих приглашают на выставку «Ткани Москвы».

В музее Тропинина покажут произведения Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев XVIII–XIX веков. Обновленные экспозиции будут работать в Музее-квартире Ивана Сытина, Доме русского зарубежья, Государственном музее Владимира Высоцкого, музее-панораме «Бородинская битва».

«Новогодние каникулы — это отличная возможность успеть посетить не только уже знакомые и полюбившиеся горожанам музеи, но и отрыть для себя совершенно новые выставочные проекты и экспозиции. Так, специально к январским праздникам городские музеи подготовили разнообразные тематические выставки, посвященные Новому году и Рождеству», — рассказала Инна Голубева, генеральный директор Мосгортура.

Все городские музеи будут работать по обычному графику с 2 по 5 января и 8 января. Однако 30, 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января 2020 года большинство из них будет закрыто.

3 декабря сообщалось, что в московских парках в течение всей зимы будут проходить тематические выставки, на которых можно будет увидеть Байкал, Антарктиду, а также взглянуть на Москву с высоты птичьего полета.

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