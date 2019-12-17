В музеях рассказали о плюсах перехода на российские системы безопасности

Внедрение отечественных систем безопасности в российских музеях облегчило обслуживание приборов и расширило возможности работы сотрудников охраны. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил ТАСС.

По словам начальника отдела охранных мероприятий музея Мирового океана в Калининграде Сергея Сикорского, отечественное оборудование лучше иностранного тем, что оно понятнее в управлении и проще в обслуживании. Поскольку музей является федеральным объектом и находится под охраной Росгвардии, использование отечественного оборудования является одним из требований ведомства.

Начальник службы безопасности Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Александр Филиппов заявил, что музей уже полностью перешел на отечественные системы безопасности. По его мнению, нет необходимости отдавать предпочтение иностранному производителю, поскольку те отечественные системы, которые используются музеем, вполне устраивают.

«Есть нюансы, когда наши предприятия выпускают новые элементы своей системы безопасности таким образом, что не всё новое интегрируется с тем, что было установлено, — приходится более комплексно менять приборы. Плюс до определенного времени вневедомственная охрана внедряла разные системы приема сигналов, поскольку все наши сигналы тревоги выходят на пульты вневедомственной охраны. Они часто меняли свое пультовое оборудование, под которое нам приходилось подстраиваться; сейчас всё успокоилось», — сказал Филиппов.

Как рассказал заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов, импортные аналоги отечественной системы беспроводной охраны и блокираторов снятия для крепления картин слишком дороги в эксплуатации и из-за отсутствия запчастей их приходится менять раз в несколько лет. По словам исполнительного директора компании – производителя противопожарных и охранных систем «Аргус-спектр» Михаил Левчук, система основана на разработках выпускников петербургского политехнического университета с применением технологий для ВМФ.

Директор Русского музея Владимир Гусев в свою очередь рассказал, что в музее применяется система, основанная на технологиях «умного» города. В настоящий момент идет работа по созданию ситуационных центров, в которых можно будет вести видеонаблюдение одновременно за всеми залами.

Ранее, 31 октября, замминистра культуры России Николай Овсиенко сообщил о том, что до конца 2019 года ведомство сформирует рекомендации по внедрению отечественных систем охраны отдельных экспонатов в музеях.