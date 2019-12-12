Директор Политеха назвала дату открытия музея после реконструкции

Обновленное историческое здание Политехнического музея на Новой площади в Москве откроется 12 декабря 2020 года, сообщила директор Политеха Юлия Шахновская в преддверии 147-го дня рождения учреждения.

«Сегодня мы официально объявляем дату открытия Исторического здания. Новый Политех откроет для всех свои двери ровно через год — 12 декабря 2020 года», — заявила она 11 декабря ТАСС.

По словам Шахновской, на данный момент завершаются работы по возведению свето-прозрачных перекрытий над более поздними историческими частями здания с целью увеличить полезную площадь. Летом начнется монтаж постоянных экспозиций и временных выставок в музее, заявила она, добавив, что «пока все идет по плану».

В сентябре рядом с Политехническим музеем был открыт «Музейный парк», одним из главных элементов которого стал озелененный амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади. Предполагается, что он будет служить площадкой для лекций, концертов и фестивалей на открытом воздухе.

Реставрация и реконструкция здания Политеха начались в 2013 году. Изначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок был перенесен.

В ноябре сообщалось, что ремонтно-реставрационные работы ожидают музей Пушкина в Гурзуфе.