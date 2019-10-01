В Москве отреставрировали прачечную Дома Наркомфина

В Москве завершили реставрацию прачечной Дома Наркомфина. Об этом 1 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставрационные работы длились более года и за это время зданию на Новинском бульваре вернули исторический облик.

В ходе работ специалисты воссоздали объемно-пространственную структуру здания, исторические входы со стороны главного фасада и со стороны открытой террасы, а также восстановили поверхность наружной лестницы, кровлю и террасу. Помимо этого, реставрируя интерьеры, рабочие восстановили деревянные раздвижные окна, двери, пол на первом этаже и лестницу. Также они установили металлические задвижки и ручки, пишет «Москва 24».

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, здание входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса и является одним из памятников эпохи конструктивизма. Он отметил, что внешний облик здания был воссоздан по проекту 1928–1932 годов, авторами которого стали архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.

В перспективе в здании откроют кафе и общественные пространства, пишет агентство городских новостей «Москва».

Решение о реставрации Дома Наркомфина было принято в 2017 году. Дом был построен в 1928–1930 годах и является одним из самых знаменитых памятников эпохи конструктивизма не только в Москве, но и в мире. Бывшие квартиры и общежития жилого корпуса планируют вновь использовать для временного и постоянного заселения. На первом этаже должен открыться музей.