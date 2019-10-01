Прямой эфир

В Москве отреставрировали прачечную Дома Наркомфина

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве завершили реставрацию прачечной Дома Наркомфина. Об этом 1 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставрационные работы длились более года и за это время зданию на Новинском бульваре вернули исторический облик.

В ходе работ специалисты воссоздали объемно-пространственную структуру здания, исторические входы со стороны главного фасада и со стороны открытой террасы, а также восстановили поверхность наружной лестницы, кровлю и террасу. Помимо этого, реставрируя интерьеры, рабочие восстановили деревянные раздвижные окна, двери, пол на первом этаже и лестницу. Также они установили металлические задвижки и ручки, пишет «Москва 24».

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, здание входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса и является одним из памятников эпохи конструктивизма. Он отметил, что внешний облик здания был воссоздан по проекту 1928–1932 годов, авторами которого стали архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.

В перспективе в здании откроют кафе и общественные пространства, пишет агентство городских новостей «Москва».

Решение о реставрации Дома Наркомфина было принято в 2017 году. Дом был построен в 1928–1930 годах и является одним из самых знаменитых памятников эпохи конструктивизма не только в Москве, но и в мире. Бывшие квартиры и общежития жилого корпуса планируют вновь использовать для временного и постоянного заселения. На первом этаже должен открыться музей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве отреставрируют мемориальный памятник дочери Пушкина
В Москве за восемь лет отреставрировали 1330 памятников архитектуры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019