Медики назвали симптомы формирования тромбов в сосудах

Медики рассказали о симптомах, сигнализирующих об образовании тромбов в организме — главным признаком наличия кровяных сгустков являются голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также отеки на руках и ногах. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные Health News.

Боль, похожая на судороги, тоже может свидетельствовать о тромбах в сосудах. Также медики рекомендуют немедленно обратиться ко врачу, если на руках или ногах появляются отеки, отмечает сайт kp.ru.

Для снижения риска тромбообразования необходимо включить в свой пищевой рацион такие продукты, как чеснок, семена льна, а также куркуму и кайенский перец.

2 декабря немецкий врач рассказал о привычках, которые влияют на состояние сосудов.