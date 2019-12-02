Немецкий врач рассказал о разрушающих сосуды вредных привычках

Состояние сосудов, которые выполняют транспортную функцию крови, может ухудшаться из-за вредных привычек. Об этом изданию Focus заявил медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена профессор Мартин Галле.

В интервью от 1 декабря специалист рассказал, что курение приводит к сжиманию сосудов. Из-за этого кровью перестают снабжаться некоторые части тела. Кроме того, курение вызывает образование «дыр» и «шрамов» на верхней поверхности сосудов. Как пишет REGNUM, ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, разносятся по тканям за 21−23 секунды (время полного кругооборота крови), то есть почти мгновенно отравляют весь организм

Диабетикам следует следить за уровнем сахара в крови, поскольку он разрушает внутреннюю стенку сосудов. Высокий показатель холестерина делает артерии хрупкими и повышает риск образования бляшек, отмечает телеканал «Звезда». Специалист также указал на то, что из-за высокого кровяного давления сосуды может привести к разрыву.

Для сохранения здоровья сосудов профессор порекомендовал есть овощи разных цветов и пищу, богатую ненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, доктор посоветовал поддерживать вес в норме и несколько раз в день выходить на прогулку, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В июне ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета пришли к выводу, что ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.