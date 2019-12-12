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Врач объяснил связь между долгим дневным сном и инсультом

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Фото: Pixabay
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Продолжительный дневной сон сам по себе не повышает риск развития инсультов, но дольше обычного спят те, кто уже имеет проблемы со здоровьем. Об этом заявил «РИА Новости» врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в четверг, 12 декабря.

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Полуэктов добавил, что короткий дневной сон полезен.

«Если спать днем небольшое время — 10, 20, 30 минут, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а если больше, то повышается риск. Скорее всего, это просто связано с тем, что к группе людей, которые имеют избыточный дневной сон, относятся те, кто уже имеет заболевания, которые сами по себе повышают сосудистые риски», — сказал доктор, комментируя исследование ученых из Китая о связи продолжительного сна с инсультом.

Медик уточнил, что китайские ученые не первые, кто пришли к такому выводу, подобные исследования проводились и в других странах. Неоднократно обнаруживалось, что люди, которые спят дольше среднего, с высокой вероятностью в будущем могут страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. Однако напрямую повышение риска развития инсульта не связано с избыточным сном.

Эксперт пояснил, что избыточный сон является компенсацией за общее неблагополучное состояние. Это могут быть проблемы с нервной или сердечно-сосудистой системой, поэтому люди, которые имеют проблемы со здоровьем, дольше спят.

В исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, в котором участвовали более чем 31 тыс. человек, средний возраст которых составлял 62 года. В течение шести лет ученые наблюдали за их сном. Так, люди, которые спали днем более 90 минут, имели на 25% больше вероятности возникновения инсульта, чем те, кто дремал до 30 минут. Риск возникновения инсульта увеличился на 23% у тех, кто спал девять и более часов в сутки. Участники исследования, которые и спали более девяти часов в сутки и долго дремали днем, оказались на 85% больше склонны к возникновению позднего инсульта.

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