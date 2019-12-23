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Итоги дорожно-строительного сезона обсудили в Магадане

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Фото: РИА Новости/Александр Крылов
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В Магадане в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 28 дорожных участков. Завершение первого дорожно-строительного сезона и планы на 2020 год обсудили в режиме видеоконференции на заседании проектного комитета нацпроекта.

Как сообщили ИА MagadanMedia в УИП правительства Магаданской области, в этом году на работы направили более 213 млн рублей. Их распределили между Ольским городским округом и Магаданом. По словам вице-премьера Максима Акимова, ремонт выполнены более чем на 90% и «с точки зрения приемки работ, оформления и взаиморасчетов» есть время достичь показателя в 99%.

Весной 2020 года, после зимы и множественных переходов через нулевую температуру в течение суток, качество выполненных работ снова проверят. По словам Акимова, кроме специалистов качество дорог будут контролировать общественники.

До 2024 года в рамках нацпроекта в Магаданской области планируют отремонтировать 34,5 км дорог.

В ноябре стало известно, что в Магаданской области власти разработают карту опасных участков дорог. Ее будут раздавать автомобилистам.

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