Ограничение движения грузовиков по дороге в Омске продлили на год

В Омске продлили еще на год ограничение для движения грузовиков по участку «Транспортная развязка «Станция «Входная». Приказ о запрете движения подписал глава регионального минтраса Антон Заев. Он вступает в силу с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

Дорога по-прежнему находится в аварийном состоянии. По ней запрещено проезжать автомобилям с максимальной массой более 10 т и с массой, приходящейся на ось автомобилей, более 4 т.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», участок в Кировском округе планируется отремонтировать, но срок начала работ пока не определен. В ноябре региональное управление дорожного хозяйства заказало корректировку проекта ремонта. Он был разработан в 2018 году ООО «Автодорпроект». Работы оценивали в минстрое в 390 млн рублей.

6 декабря сообщалось, что жители Омска отремонтировали одну из дорог картошкой. Фото «ремонта» появилось в соцсетях.