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Дом культуры капитально отремонтировали в Омской области

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Фото: министерство культуры Омской области
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В Седельниковском районе Омской области завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Кейзес. Об этом сообщает омский портал «Культура».

Специалисты заменили кровлю, окна, двери, отремонтировали потолок, сделали внутреннюю отделку здания, а также отреставрировали крыльцо. В зале была установлена новая сцена, появилось новое звуковое и световое оборудование, компьютерная техника, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Стоимость работ составила 5,5 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».

Как рассказал первый замминистра культуры региона Иван Шеин, в 2020 году модернизация учреждения продолжится. У здания появится яркий фасад, также будет благоустроена прилегающая территория.

Дом культуры в селе Кейзес был построен 52 года назад. По словам главы Седельниковского района Алексея Сабаева, теперь он простоит еще не менее полувека.

В 2019 году в регионе отремонтировали 27 домов культуры. В общей сложности на эти цели были выделены 70 млн рублей.

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