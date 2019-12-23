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Долгострой ввели в эксплуатацию в Артеме

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В городе Артеме Приморского края ввели в эксплуатацию пятый в регионе долгострой. Ключи от квартир в доме по улице Тихоокеанская-Гоголя в понедельник, 23 декабря, получили 54 семьи.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, в торжественной церемонии сдачи объекта принял участие губернатор региона Олег Кожемяко. Он поздравил жителей дома с будущим новосельем и отметил, что работа по достройке проблемных объектов будет продолжена.

Дом на улице Тихоокеанская-Гоголя был признан проблемным, его достроили за счет Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья. Подрядчик завершил работы за два месяца.

В 2019 году в Приморском крае были сданы первые пять домов из общего списка долгостроев. В следующем году планируется сдать более десяти домов.

Ранее в декабре Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам.

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