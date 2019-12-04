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В ЦБ рассказали о рисках поэтапного раскрытия эскроу-счетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эксроу-счетов для застройщиков до передачи ключей покупателям несет в себе риски появления новых пирамид. Об этом в интервью «Известиям» рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Она подчеркнула, что цель перехода на проектное финансирование строительства жилья с использованием счетов эскроу — защитить интересы граждан.

«И существующий механизм это предусматривает. Открываться эскроу-счет может только в банке с определенным рейтингом, средства застрахованы и будут перечислены застройщику после передачи ключей покупателям. Вы можете быть спокойны, что ваши деньги целы, и вы получили тот продукт, за который перечислили эти деньги», — пояснила Полякова.

По ее словам, со временем можно будет рассмотреть целесообразность механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов.

«Я думаю, что к этому вопросу можно будет возвращаться не раньше, чем через два года, когда мы наработаем практику, поймем, как работает механизм, насколько быстро застройщики реализуют проект, нет ли здесь проблем», — пояснила зампред ЦБ.

Полякова пояснила, что нужно понимать, на каком этапе можно раскрывать счета и перечислять часть денег застройщику.

При этом она добавила, что если застройщики захотят использовать эти средства не только на погашение уже выданного кредита, но и для строительства других объектов, то эта ситуация ничем не будет отличаться от той, что была до реформы.

Полностью интервью Ольги Поляковой «Известиям» читайте по ссылке:

«Доступ к деньгам покупателей до окончания стройки — возврат в прошлое»

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