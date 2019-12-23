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«Росконтроль» назвал самый проблемный продукт в оливье

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Фото: Depositphotos
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Самым опасным среди ингредиентов традиционного на новогоднем столе салата оливье является картофель. Об этом рассказал в понедельник, 23 декабря, сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции НСН.

«Салат оливье — царь новогоднего стола. Но проблем с ним нет. Майонез качественный и безопасный, как и яйца. Были проблемы года полтора назад. Сейчас их устранили. «Докторская» колбаса, казалось бы, самый проблемный продукт, но сейчас есть замечания только к органолептике, в целом всё в порядке», — отметил эксперт.

По словам Борисова, к тушкам цыплят-бройлеров также нет вопросов. Но есть проблемы с крыльями и бедрами.

«А вот картофель внесен нами в черный список, он подвержен серебристой парше. Овощ этот плохо хранится, весь в черных пятнах. Чтобы выбрать правильные продукты для стола, нужно возить с собой лабораторию», — подчеркнул он, добавив, что при выборе нужно опираться на сведения, представленные на сайтах Роспотребнадзора и Росконтроля.

Накануне в Росстате подсчитали, что полтора килограмма оливье обойдутся приблизительно в 326 рублей, сообщает телеканал «360». Чтобы рассчитать цену салата, статистики использовали традиционную рецептуру. Так, они взяли 400 г консервированных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г моркови, четыре куриных яйца, 300 г вареной колбасы, полкило картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г майонеза.

23 декабря «Росконтроль» провел исследование шести образцов торта «Прага» разных производителей: «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», «У Палыча», Mirel и «Господарь».

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