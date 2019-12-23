«Росконтроль» назвал производителей хороших тортов «Прага»

«Росконтроль» провел исследование шести образцов торта «Прага» разных производителей: «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», «У Палыча», Mirel и «Господарь». Результаты опубликованы на сайте «Росконтроля» в понедельник, 23 декабря.

Образцы трех производителей не прошли главный тест – на безопасность. В «Добрынинском» превышен уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой, причем, значительно — в 5 раз. В торте «Клер Дэлис» превышен уровень содержания дрожжей. А в торте производителя AMA и вовсе был обнаружен золотистый стафилококк.

«Наличие золотистого стафилококка – показатель несоблюдения требований личной гигиены персоналом или несоответствия используемого сырья (в частности, молокосодержащего) требованиям безопасности», — рассказала ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Анна Плахотник.

Она отметила, что источником этой бактерии может быть как заболевший человек, так и бессимптомный носитель — именно поэтому производители должны проводить ежедневный медицинский осмотр всех сотрудников.

Кроме этого, в образце бренда АМА был обнаружен не заявленный на упаковке консервант бензойная кислота (или ее соль).

Торт «Прага» производителя «У Палыча» соответствует требованиям безопасности и имеет благоприятные органолептические свойства. Подсластителей и консервантов не обнаружено.

В торте бренда «Господарь» выявлены недостатки по органолептическим показателям: слои выпеченного и отделочного полуфабриката недостаточно ровные, глазурь липкая, неравномерно распределенная по поверхности и боковым сторонам отделочных полуфабрикатов, вид изделия неопрятный, однако образец соответствует требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям.

Торт «Прага» производителя Mirel также cоответствует требованиям безопасности, однако в нем был выявлен значительный органолептический недостаток: отсутствие аромата и вкуса коньяка, хотя коньяк указан в маркировке и входит в классическую рецептуру торта «Прага».

В итоге по результатам проведенного исследования образцы брендов «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис» добавлены в черный список «Росконтроля».

Торты «У Палыча», Mirel и «Господарь» могут быть рекомендованы к покупке.

20 декабря были опубликованы результаты исследований «Росконтроля» производителей зеленого горошка: в образцах консервов «Красная цена» и «Просто» были выявлены остаточные количества пестицидов дельтаметрина и пиперонил-бутоксида. Кроме этого, в «Красной цене» также обнаружен о-фенилфенол, а в горошке бренда «Ашан» нашли пестицид тебуконазол.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.