Пить или не пить: в России появится приложение для проверки воды

В России могут создать приложение, которое позволит покупателям определять качество воды. Для этого потребуется сформировать базу данных о производстве, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Росконтроль и Роспотребнадзор поддерживают идею запуска подобной системы. Как ранее заявляла спикер СФ Валентина Матвиенко, доля контрафактной минеральной воды на рынке уже приблизилась к 80%. Приблизительно эти же цифры называет ассоциация «Антиконтрафакт». Однако в комитете Совфеда по экономической политике считают, что появление базы приведет к удорожанию воды.

По воде писано

В стране остро стоит проблема незаконного оборота питьевой воды, а комплексное решение до сих пор не найдено, заявила «Известиям» член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

Ассоциация «Антиконтрафакт», созданная по предложению МВД и Минпромторга, в декабре заявила, что по итогам проверки минеральной и питьевой воды в 31 городе в 25 регионах доля контрафакта составила 70%. Ранее хоть и меньшие, но всё же пугающие цифры привел гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. В июле 2019 года он сообщил Владимиру Путину, что от 25 до 30% питьевой воды в России — подделка. В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о том, что 80% продающейся в магазинах минеральной воды не соответствует названию на этикетке.

Данные недавнего исследования Роспотребнадзора, правда, существенно ниже. В результате их проверки 50 тыс. торговых точек минеральной воды выявлено 1,5% фальсификата. Для легализации рынка федеральная служба предложила ввести государственную регистрацию всех видов воды в упаковке, а также маркировку минеральной воды цифровыми штрихкодами. Кроме того, ведомство считает необходимым создание банка эталонных образцов. «Известиям» в Роспотребнадзоре не предоставили дополнительных комментариев.

Сенаторы обращают внимание профильных министерств на очень узкое понимание проблемы разными ведомствами, а обмен данными, по мнению членов СФ, осуществляется плохо. В комитете по аграрно-продовольственной политике призывают создать новые идентификаторы и платформы, которые помогут избежать покупки некачественного продукта.

— Необходимо определить баланс оборота воды от добычи до использования: сколько идет в бальнеологию, а сколько — в питьевое потребление. Мы идем к тому, чтобы всё о продукте было видно и понятно. Чтобы не просто ведомства свои реестры вели, а потребители, например, могли бы скачать приложение на телефон, навести гаджет на бутылочку тех же «Ессентуков» и определить, что эта вода действительно добыта в Ставропольском крае. После этого покупатель может пить ее спокойно, — подчеркнула Елена Зленко.

Борьба с незаконным оборотом воды будет включать несколько шагов. До появления подобной платформы будет создана общая база данных о производстве. Потребуется около года, чтобы проследить всю бизнес-цепочку и выстроить систему нормативного регулирования, считает сенатор. Для начала члены Совфеда обратятся в прокуратуру с просьбой проверить субъекты, где зарегистрировано больше всего производителей воды. Результаты работы органов покажут, каким образом нарушаются законы и где в законодательстве существуют системные пробелы.

От лукавого

Потребителям действительно не хватает информации о реальном качестве продукции, особенно пищевой, поэтому создание приложения поможет решить проблему, заявил «Известиям» руководитель экспертного центра Союза потребителей Росконтроля Максим Рудаков.

— Нужна единая база данных — открытая информационная система, куда стекались бы все результаты госнадзора и независимой экспертизы. Необходимо межведомственное взаимодействие, — отметили в организации.

При этом государственная система контроля качества и безопасности пищевой продукции способна решать поставленные задачи и дополнительное регулирование рынка бутилированной воды абсолютно избыточно и не оправдано, считает эксперт.

— Мы считаем целесообразным создание открытого реестра скважин и производителей минеральной воды, имеющих соответствующие разрешения на розлив этой воды. Такой шаг позволит органам госнадзора и торговым сетям минимизировать риски попадания фальсифицированной природной и минеральной бутилированной воды в свободное обращение, — заключил Максим Рудаков.

Создание подобной базы может привести к удорожанию воды, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Даже с глубоких горизонтов может добываться очень некачественная вода, например, сильно минерализованная. Задача заключается в контроле за ее подготовкой. Вода может быть абсолютно искусственной, но чистой.

— У нас налажена система контроля за качеством продуктов. А создавать еще какие-то дополнительные структуры — абсолютно необоснованно. Просто отделения Роспотребнадзора должны отслеживать качество и больше ничего. А всякого рода контролирующие штрихи и прочее — это от лукавого, — уверен политик.

По его мнению, при покупке главное — учитывать уровень минерализации, примесей и чистоты. В целом сенатор считает, что сейчас нет абсолютно никакой проблемы с водой.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, с 2017-го по первое полугодие 2019 года нарушения были выявлены более чем в 130 партиях минеральной воды весом свыше 32 т. Спикер Совфеда заверила, что верхняя палата парламента взяла ситуацию под контроль.