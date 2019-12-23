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Стоматологическую клинику за 300 млн рублей построят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в течение трех лет построят стоматологический центр. Стоимость проекта оценивается в 293,2 млн рублей. Инвестором выступает ООО «Клиника «Садко».

Выделение участка площадью 1,89 тыс. кв. м одобрил областной совет по земельным и имущественным отношениям, пишет ИА «НьюсНН». Теперь необходимо положительное заключение по международной системе качества и безопасности. Предполагается, что в этой клинике смогут лечиться и дети, и взрослые.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде для лечения онкологии появится центр ядерной медицины за 690,5 млн рублей. Также в 2020 году из федерального бюджета региону выделят порядка 335 мл рублей на профилактику развития болезней сердца.

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