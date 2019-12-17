Нижний Новгород получит 335 млн рублей на борьбу с болезнями сердца

В 2020 году Нижегородской области выделят из федерального бюджета около 335 млн рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019 году регион получил на эти цели 270 млн рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, в области реализуется нацпроект «Здравоохранение». Борьба с онкологией и болезнями системами кровообращения — его важная часть.

Власти определили несколько приоритетных направлений, где особенно необходимо оснащение больниц новым оборудованием и внедрение современных технологий оказания медицинской помощи.

Как пишет ИА «НьюсНН», в регионе с 2019 года по 2024 год будет проводиться программа по переоснащению сосудистых центров. Они уже доказали свою эффективность в лечении и профилактике подобных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области откроют 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи.