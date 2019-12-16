Дорожную развязку за 1,5 млрд рублей построят в Нижнем Новгороде

Нижегородская область получила из бюджета РФ более 1,1 млрд рублей на строительство дорожной развязки на улице Циолковского. Из региональной казны добавят еще 393 млн рублей. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что положительное заключение экспертизы могут получить уже в начале 2020 года.

Над железнодорожными и трамвайными путями возведут четырехполосную эстакаду с круговыми съездами. При этом проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. Развязку огородят шумозащитными экранами. Потребность в этом транспортном объекте существует с 1983 года, сообщает ИА «НьюсНН».

«Сегодня закрытыми переездами, фактически отрезанными от города, оказываются около 50 тыс. жителей», — отметил глава региона Никитин и добавил, что проектировщикам необходимо предусмотреть, как изменится схема движения транспорта для расположенных рядом домов.