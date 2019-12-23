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Мини-компьютер для электросвязи разработали в Омске

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Сотрудники Омского научно-исследовательского института приборостроения собрали мини-компьютер, который в перспективе можно использовать в работе оборонно-промышленного комплекса России. Устройство на базе отечественного двухъядерного микропроцессора потребляет меньше энергии, чем обычный стационарный компьютер, а его производительность значительно выше.

В НИИ отмечают, что технические характеристики мини-компьютера позволяют заменить приборы, входящие в комплексы электросвязи, передает ИА «Город55». «В рамках программы импортозамещения устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, например в автоматизированных рабочих местах», — рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Ранее ученые из Петербурга создали уникальный метод формирования штрихкода человека по его лицу c применением цветных биометрических QR-кодов. Над аналогичными исследованиями работают европейские и американские ученые. Если не развивать это направление в России сейчас, придется покупать эти технологии за рубежом.

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