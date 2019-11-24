Ученые Санкт-Петербурга разработали код для защиты личной информации

Ученые Петербурга создали уникальный метод формирования штрихкода человека по его лицу c применением цветных биометрических QR-кодов, сообщает петербургский телеканал «78» в воскресенье, 24 ноября.

«Наши лица надо защищать, это набор данных, которые позволяют идентифицировать человека. Фотография в паспорте или сделанная камерой банкомата — это незащищенная посылка информации», — уточнил руководитель проекта профессор кафедры МО ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгий Кухарев.

Метод формирования штрихкода человека по изображению лица поможет защитить личную информацию граждан, оптимизировать работу поликлиник и других медицинских учреждений, также может использоваться в криминалистике, службах погранконтроля, в банковской системе, гостиничном бизнесе, при поиске и распознавании людей.

Разработанная методика основана на использовании цветных биометрических QR-кодов на основе двух компонентов: оригинальных QR-кодов с данными о лице — цвет глаз, кожи, волос, губ и т.д. и на основе графической информации о лице — граница волос и высота лба, форма бровей, носа. Всё это является уникальным биологическим кодом человека.

Ученым удалось определить алгоритм построения штрихкода, который поможет идентифицировать личность в сжатые сроки даже при изменении мимики.

«Информация о каждом из нас находится в свободном доступе в интернете и различных базах данных. Рано или поздно наступит коллапс. Уже много говорят, что у каждого человека должен быть свой код или идентификатор», — подчеркнул Георгий Кухарев.

По его словам, это очень перспективное направление. Над аналогичными исследованиями работают европейские и американские ученые. Если не развивать это направление в России сейчас, придется покупать эти технологии за рубежом.

Он добавил, что при использовании метода в поликлиниках для создания электронных медицинских карт расшифровать все данные о пациенте (диагноз, назначения, рецепты и пр.) сможет только лечащий врач. Это позволит гарантировать сохранение врачебной тайны.

К настоящему моменту разработки полностью завершены. Поданная заявка на изобретение «Способ формирования цветного QR-кода по изображениям лиц и устройство для его осуществления» проходит экспертизу в Федеральном институте промышленной собственности.

22 ноября сообщалось, что российские банки рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии.